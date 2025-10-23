Cagliari Pisacane non dimentica | Astori vive in ognuno di noi ogni giorno Davide è stato e sarà sempre un esempio dentro e fuori dal campo

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto in occasione della serata dedicata alla consegna dei Premi Ussi. Le sue parole Fabio Pisacane è intervenuto dopo aver ricevuto il premio intitolato alla memoria di Davide Astori, che ha indossato la maglia rossoblù per sei stagioni, dal 2008 al 2014. Il giovane tecnico campano del Cagliari ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane non dimentica: «Astori vive in ognuno di noi, ogni giorno. Davide è stato e sarà sempre un esempio, dentro e fuori dal campo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Durante la cerimonia organizzata dall’USSI Sardegna, Fabio Pisacane ha ricevuto il prestigioso Premio Davide Astori, un riconoscimento dedicato alla memoria dell’indimenticato capitano del Cagliari. #radiolina #premioussi #fabiopisacane #notiziesardegna - facebook.com Vai su Facebook

$Zola elogia il $Cagliari: "Pisacane una scelta intelligente, la squadra ha idee e sta funzionando" - X Vai su X

Pisacane: «Astori vive in tutti noi, per me è stato e sarà sempre un esempio dentro e fuori dal campo!» - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della serata della consegna dei Premi Ussi. Riporta cagliarinews24.com

Cagliari, Mina in forse per il Verona. Il tecnico Pisacane ai Premi Ussi ricorda Davide Astori - Il Cagliari aspetta Mina: anche oggi ad Assemini allenamento a parte per il difensore colombiano, ancora alle prese con lavori. Lo riporta msn.com

Ussi Sardegna, il premio Davide Astori a Pisacane: «Vive in ognuno di noi» - Sono i 4 premi Ussi Sardegna consegnati oggi a Golfo Aranci nell’annuale manifestazione organizzata dalla stampa sportiva dell’Isola dedicata ad atlete e atleti, squadre sarde, personalità del mondo ... Secondo unionesarda.it