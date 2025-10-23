Caggiano la cerimonia in ricordo dei tre carabinieri morti in Veneto
Emozionante cerimonia a Caggiano, nella chiesa del SS. Salvatore, in suffragio dei tre carabinieri tragicamente deceduti nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, lo scorso 15 ottobre.La Santa MessaLa funzione religiosa, officiata dal parroco don Angelomaria Addesso e da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
