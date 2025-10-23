Cadrezzate con Osmate piantagione di marijuana nel capannone dismesso | arrestato 39enne

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varese, 23 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino italiano di 39 anni, incensurato, per detenzione di circa 50 kg di marjuana, 100 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish e di una pistola semi-automatica con matricola abrasa, completa di 50 cartucce. Una coltivazione di marijuana (foto d’archivio) Nel corso della medesima operazione sono stati denunciati a piede libero altri due soggetti italiani, un trentanovenne pregiudicato e un cinquantanovenne incensurato, per coltivazione di cannabis in concorso e detenzione di circa 20 kg di marijuana. Droga sequestrata e trapper arrestati: "Contro il degrado, voce ai giovani" L’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cadrezzate con osmate piantagione di marijuana nel capannone dismesso arrestato 39enne

© Ilgiorno.it - Cadrezzate con Osmate, piantagione di marijuana nel capannone dismesso: arrestato 39enne

Approfondisci con queste news

In un capannone di Cadrezzate con Osmate una coltivazione di marijuana: un arresto e due indagati - Nell'operazione della Polizia è stato arrestato un uomo di 39 anni con 50 kg di marijuana, 100 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish e di una pistola semi- varesenews.it scrive

Maxi sequestro di droga a Cadrezzate: 50kg di marijuana e una pistola in casa, arrestato 39enne - La perquisizione successiva, condotta nella casa del 39enne arrestato, ha portato a un sequestro ancora più imponente: 50 chili di marijuana, 100 grammi di cocaina, mezzo chilo di hashish, una pistola ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Cadrezzate Osmate Piantagione Marijuana