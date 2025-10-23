Cadrezzate con Osmate piantagione di marijuana nel capannone dismesso | arrestato 39enne
Varese, 23 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino italiano di 39 anni, incensurato, per detenzione di circa 50 kg di marjuana, 100 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish e di una pistola semi-automatica con matricola abrasa, completa di 50 cartucce. Una coltivazione di marijuana (foto d’archivio) Nel corso della medesima operazione sono stati denunciati a piede libero altri due soggetti italiani, un trentanovenne pregiudicato e un cinquantanovenne incensurato, per coltivazione di cannabis in concorso e detenzione di circa 20 kg di marijuana. Droga sequestrata e trapper arrestati: "Contro il degrado, voce ai giovani" L’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
