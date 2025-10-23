Cadenabbia chiude il pontile dei traghetti | servizio sospeso fino a marzo 2026
Navigazione Laghi comunica che, a partire dal 31 ottobre 2025, il servizio di trasporto passeggeri e veicoli dal pontile di Cadenabbia sarà temporaneamente sospeso per consentire importanti lavori di manutenzione straordinaria alle strutture.Durante l’intero periodo di chiusura, che si protrarrà. 🔗 Leggi su Quicomo.it
