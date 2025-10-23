Cade l' acqua dal balcone coltellate alla vicina

AGI - Una aggressione pianificata, utilizzando uno stratagemma per far sì che la vittima uscisse di casa. Un tentato femminicidio nel Napoletano che questa volta aveva come protagonista un vicino di casa e un movente di queli che vengono definiti futili. L'intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare in poco tempo l'uomo, che ha 40 anni e che occupa l'appartamento immediatamente al di sotto di quello della vittima. Il fatto è accaduto a Terzigno. La donna, che ha ricevuto un fendente con coltello da cucina spinto nello sterno, penetrato però senza incontrare organi vitali, ha 32 anni. La palazzina dove vivono i due è animata quotidianamente dalle solite banali discussioni, dagli indumenti stesi ad asciugare male, alla musica ad alto volume, l'auto parcheggiata nel posto sbagliato. 🔗 Leggi su Agi.it

