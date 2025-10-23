Cade in bici e si ferisce alla testa grave un 74enne

Sono gravi le condizioni di un uomo piacentino di 75 anni che nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre è caduto in bicicletta e, battendo la testa sull'asfalto, ha riportato un grave trauma cranico e una ferita profonda.È accaduto in via Manzoni a San Giorgio dove sono intervenuti i sanitari del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

