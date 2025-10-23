Cade dal balcone a Sant’Elia Fiumerapido | 13enne trasferito al Gemelli

Un pomeriggio qualunque, un cortile silenzioso, poi il frastuono. A Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, un tredicenne è precipitato dal terzo piano: ha riportato un politrauma, è stato soccorso in codice rosso e trasferito al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. L’impatto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

