Caccia anche Salerno scende in piazza contro la proposta di modifica alla legge

23 ott 2025

Salerno, insieme a Venezia e Trieste, scende in piazza in questo sabato 25 ottobre contro la proposta di modifica alla legge sulla caccia presentata dal ministro Lollobrigida. Il presidio è stato annunciato dai movimenti "antispecisti" "Ribellione Animale" e "Animal Save". Appuntamento, dunque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

