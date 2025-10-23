Caccia anche Salerno scende in piazza contro la proposta di modifica alla legge sulla caccia

Salerno, insieme a Venezia e Trieste, scende in piazza in questo sabato 25 ottobre contro la proposta di modifica alla legge sulla caccia presentata dal ministro Lollobrigida. Il presidio è stato annunciato dai movimenti "antispecisti" "Ribellione Animale" e "Animal Save". Appuntamento, dunque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it