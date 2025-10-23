Csinistra | Conte ' alleati con Pd? No solo se riusciremo a definire programma' **

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a essere scomodi. Essere scomodi significa, quando mi hanno chiesto, allora siete alleati, recentemente alla Festa del Fatto Quotidiano mi hanno chiesto, siete alleati col Pd? Ho detto no che non siamo alleati. Non siamo alleati perché me l'ha detto Nova, me l'avete detto voi. Noi saremo alleati se e quando, rispetto a una prospettiva nazionale, riusciremo a definire un programma di forte impronta progressista dove si chiarisca quali sono le politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, la politica estera, quali sono le misure di giustizia sociale e allora se si definirà quel programma e verrà sottoscritto, allora potremo dire che siamo in coalizione, ma non prima". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **C.sinistra: Conte, 'alleati con Pd? No, solo se riusciremo a definire programma'**