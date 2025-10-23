buyfood toscana in due giorni 650 trattative

Firenze, 23 ottobre 2025 - In due giorni 650 trattative per la settima edizione di BuyFood Toscana in corso oggi e domani al Palazzo degli Affari di Firenze, con 51 compratori da 22 Paesi. "L'evento conferma l'appeal globale del gusto made in Tuscany e la forza delle nostre imprese agroalimentari - le parole del governatore Eugenio Giani -. I buyer americani e internazionali dimostrano che l'eccellenza toscana resta tra le loro priorità, confermando come la qualità, la sostenibilità e l'identità dei nostri prodotti siano elementi vincenti nel mercato globale. Siamo orgogliosi che la Toscana continui a rappresentare un punto di riferimento per i buyer di tutto il mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

