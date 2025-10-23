BuyFood Toscana in due giorni 650 trattative

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 23 ottobre 2025 - In due giorni 650 trattative per la settima edizione di BuyFood Toscana in corso oggi e domani al Palazzo degli Affari di Firenze, con 51 compratori da 22 Paesi. "L'evento conferma l'appeal globale del gusto made in Tuscany e la forza delle nostre imprese agroalimentari - le parole del governatore Eugenio Giani -. I buyer americani e internazionali dimostrano che l'eccellenza toscana resta tra le loro priorità, confermando come la qualità, la sostenibilità e l'identità dei nostri prodotti siano elementi vincenti nel mercato globale. Siamo orgogliosi che la Toscana continui a rappresentare un punto di riferimento per i buyer di tutto il mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

buyfood toscana in due giorni 650 trattative

© Lanazione.it - BuyFood Toscana, in due giorni 650 trattative

News recenti che potrebbero piacerti

buyfood toscana due giorniBuyFood Toscana, in due giorni 650 trattative - In due giorni 650 trattative per la settima edizione di BuyFood Toscana in corso oggi e domani al Palazzo degli Affari di Firenze, con 51 compratori da 22 Paesi. Come scrive lanazione.it

buyfood toscana due giorniBuyFood da record, con 51 compratori e 650 trattative in due giorni - La vetrina internazionale di prodotti made in Tuscany della Regione Toscana e ... Riporta gonews.it

buyfood toscana due giorniBuyFood Toscana da record: 51 compratori e 650 trattative in 2 giorni - Incontri BtoB tra produttori di eccellenze e buyer da 22 Paesi al Palazzo degli Affari di Firenze Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Si legge su expartibus.it

Cerca Video su questo argomento: Buyfood Toscana Due Giorni