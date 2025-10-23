Nella Legge di Bilancio inserita la circolarità dell’assistenza per i pazienti celiaci. Una rivoluzione attesa da anni sta finalmente per diventare realtà. Nella bozza della nuova Legge di Bilancio è stata inserita la circolarità dell’assistenza per i pazienti celiaci, che permetterà alle persone affette da celiachia di utilizzare il proprio buono mensile per l’acquisto di prodotti senza glutine in qualsiasi Regione italiana, senza più vincoli legati al luogo di residenza. A darne notizia è l’ Associazione Italiana Celiachia (AIC), che accoglie con soddisfazione la misura definendola “un segno tangibile di semplificazione e civiltà”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buono digitale per i celiaci valido in tutta Italia: svolta nella Legge di Bilancio, AIC esulta