Buono digitale per i celiaci valido in tutta Italia | svolta nella Legge di Bilancio AIC esulta
Nella Legge di Bilancio inserita la circolarità dell’assistenza per i pazienti celiaci. Una rivoluzione attesa da anni sta finalmente per diventare realtà. Nella bozza della nuova Legge di Bilancio è stata inserita la circolarità dell’assistenza per i pazienti celiaci, che permetterà alle persone affette da celiachia di utilizzare il proprio buono mensile per l’acquisto di prodotti senza glutine in qualsiasi Regione italiana, senza più vincoli legati al luogo di residenza. A darne notizia è l’ Associazione Italiana Celiachia (AIC), che accoglie con soddisfazione la misura definendola “un segno tangibile di semplificazione e civiltà”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News recenti che potrebbero piacerti
Notizie esclusive? Un gioco da ragazzi 1 mese di edizione digitale a 5,90 euro e, incluso nel prezzo, anche un buono sconto Toys Clicca qui per maggior info https://store.tuttosport.com/products/abbonamento-new-full-mensile-promo-590-30?coupon - facebook.com Vai su Facebook
Celiachia, terapia senza glutine fuori sede grazie al buono digitale - Nella bozza della legge di Bilancio è prevista l’introduzione della circolarità dell’assistenza ai celiaci. vita.it scrive
Celiachia, svolta digitale in Molise: buoni elettronici per l’acquisto di alimenti senza glutine - Un sistema pratico ed innovativo: si passa dal buono cartaceo a quello digitale per l’acquisto di prodotti senza glutine. Riporta molisenetwork.net