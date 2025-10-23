Buone notizie per Hermès | vendite in aumento del 5%

Hermès riceve buone notizie. Il brand francese, infatti, ha registrato un fatturato in crescita del 5%, a 3,9 miliardi di euro, “in lieve miglioramento rispetto al secondo trimestre in Europa, nelle Americhe e in Asia”. In un comunicato l’azienda spiega, infatti, l’andamento degli affari per questo 2025. Racconta una crescita “Nel medio periodo, nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie in tutto il mondo, il gruppo conferma un ambizioso obiettivo di crescita del fatturato a cambi costanti”. Hermès, +3,9 miliardi (e un aumento del 5%). Nei primi nove mesi dell’anno il fatturato è salito del 6,3%, raggiungendo i 11,9 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

