Bufera in Nba arrestati Terry Rozier e coach Billups | indagine dell’Fbi su un giro di scommesse illegali

Terry Rozier e Chauncey Billups, rispettivamente guardia dei Miami Heat e coach dei Portland Blazers in Nba, sono stati arrestati giovedì mattina il primo per un’indagine dell’Fbi sulle scommesse sportive, il secondo per un’operazione di poker illegale legata alla mafia. A lanciare la notizia choc negli Usa è stato l’insider di Espn Shams Charania su X. Per quanto riguarda Rozier, si trovava in quel momento in un hotel di Orlando, in Florida, con la sua squadra dopo aver perso contro gli Orlando Magic nella gara d’esordio della nuova stagione Nba. Rozier non era sceso in campo: da capire adesso se sia solo per una decisione tecnica del coach Erik Spoelstra o per altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bufera in Nba, arrestati Terry Rozier e coach Billups: indagine dell’Fbi su un giro di scommesse illegali

Scopri altri approfondimenti

Che bufera ? https://mdst.it/42SKGeS #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto NBA, arrestati Terry Rozier di Miami e Chauncey Billups, coach di Portland: gioco d’azzardo - Una poderosa indagine condotta dall'FBI ha portato a decine di arresti nell'ambito di due distinti casi legati al gioco d'azzardo illegale: sono finiti ... fanpage.it scrive

Terry Rozier nelle prossime ore in tribunale federale a Orlando - Terry Rozier (guardia dei Miami Heat), Chauncey Billups (coach dei Portland Trail Blazers) e Damon Jones (ex giocatore e assistente allenatore dei Cleveland Cavs) sono stati arrestati in giornata dall ... Come scrive sport.sky.it

Un giocatore e un allenatore di NBA, Terry Rozier e Chauncey Billups, sono stati arrestati in un’indagine sul gioco d’azzardo - Giovedì Terry Rozier, giocatore della squadra di basket dei Miami Heat, e Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine federale degli Stati ... Segnala ilpost.it