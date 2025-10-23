Bruzzano scende in strada per Luciana Ronchi e contro i femminicidi Sala | Cogliere i segnali per evitare altre tragedie

Milano, 23 ottobre 2025 - “Con Luciana nel cuore”. Il corteo silenzioso parte da via Grassini e raggiunge il centro di Bruzzan o. In marcia centinaia di persone, con il sindaco Giuseppe Sala in testa a reggere lo striscione. Il fiume umano calpesta idealmente la scia di sangue nel punto della tragedia, le serrande si abbassano in segno di lutto. “ Perché non tocchi più a nessuna”, il grido. Nel cuore c’è Luciana Ronchi, uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate. Se n’è andata a 62 anni, lasciando un figlio e due nipotini. Sala prende la parola per primo: “In me ci sono due sentimenti contrapposti: da un lato il vedere così tante persone è uno stimolo e una gioia, pur in un momento così tragico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

