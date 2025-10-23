Bruxelles vara il 19° pacchetto | stop al Gnl russo dal 2027

Nel cuore di Bruxelles, l’Unione europea chiude la procedura scritta e approva il 19esimo pacchetto contro la Russia, intervenendo sul Gnl e affiancando la stretta varata dagli Stati Uniti su Rosneft e Lukoil. Un passo politico che parla anche di futuro: sostegno finanziario all’Ucraina e sicurezza energetica. Sullo sfondo, le sirene della regione di Kharkiv . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bruxelles vara il 19° pacchetto: stop al Gnl russo dal 2027

