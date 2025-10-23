Bruxelles stringe sui diplomatici di Mosca Così l’influenza del Cremlino perde terreno
Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia segna una nuova fase nella guerra ibrida tra Bruxelles e il Cremlino. Oltre al congelamento degli asset, alle sanzioni a banche o alla limitazione dei flussi energetici, le nuove contromisure dell’Unione puntano sul controllo politico e operativo sui diplomatici russi, sui movimenti e sulle reti che, sotto copertura diplomatica o civile, alimentano la macchina russa dell’influenza in Europa. Il Consiglio Ue ha approvato misure che toccano il cuore della capacità russa di finanziare la guerra: nuove restrizioni sul settore energetico, sul sistema bancario e sulle piattaforme di scambio di criptovalute. 🔗 Leggi su Formiche.net
