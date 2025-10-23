Bruxelles stringe sui diplomatici di Mosca Così l’influenza del Cremlino perde terreno

Formiche.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia segna una nuova fase nella guerra ibrida tra Bruxelles e il Cremlino. Oltre al congelamento degli asset, alle sanzioni a banche o alla limitazione dei flussi energetici, le nuove contromisure dell’Unione puntano sul controllo politico e operativo sui diplomatici russi, sui movimenti e sulle reti che, sotto copertura diplomatica o civile, alimentano la macchina russa dell’influenza in Europa. Il Consiglio Ue ha approvato misure che toccano il cuore della capacità russa di finanziare la guerra: nuove restrizioni sul settore energetico, sul sistema bancario e sulle piattaforme di scambio di criptovalute. 🔗 Leggi su Formiche.net

bruxelles stringe sui diplomatici di mosca cos236 l8217influenza del cremlino perde terreno

© Formiche.net - Bruxelles stringe sui diplomatici di Mosca. Così l’influenza del Cremlino perde terreno

Argomenti simili trattati di recente

bruxelles stringe diplomatici moscaBruxelles stringe sui diplomatici di Mosca. Così l’influenza del Cremlino perde terreno - Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia segna una nuova fase nella guerra ibrida tra Bruxelles e il Cremlino. Lo riporta formiche.net

bruxelles stringe diplomatici moscaVia libera alle nuove sanzioni Ue contro Mosca: "Grande giorno per l'Europa e l'Ucraina" - Previsto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi europei (ANSA) ... Come scrive ansa.it

bruxelles stringe diplomatici moscaConsiglio europeo, via libera nuove sanzioni contro Mosca: divieto di export per il gas russo - I leader dell’Ue, tra cui la premier Meloni, si riuniscono a Bruxelles per discutere di Ucraina, difesa europea, sviluppi recenti in Medio Oriente, competitività, alloggi e migrazione. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bruxelles Stringe Diplomatici Mosca