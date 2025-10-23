Bruxelles rinvia la decisione sui fondi congelati russi | troppi rischi per l’Europa
Nessuna svolta, ma un nuovo rinvio. Il Consiglio europeo ha scelto di non affrontare nel merito la proposta di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare il sostegno economico e militare all’Ucraina. Non solo non è stata presa alcuna decisione — come in parte già previsto — ma la misura non è stata nemmeno menzionata nelle conclusioni ufficiali del vertice a 26, segno di una spaccatura ancora profonda tra i leader dell’Unione. Un silenzio che pesa, soprattutto in un momento in cui Kiev chiede risposte rapide e concrete, e in cui gli Stati Uniti spingono per un maggiore coinvolgimento europeo nella copertura delle spese di guerra e di ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
