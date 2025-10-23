Nessuna svolta, ma un nuovo rinvio. Il Consiglio europeo ha scelto di non affrontare nel merito la proposta di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare il sostegno economico e militare all’Ucraina. Non solo non è stata presa alcuna decisione — come in parte già previsto — ma la misura non è stata nemmeno menzionata nelle conclusioni ufficiali del vertice a 26, segno di una spaccatura ancora profonda tra i leader dell’Unione. Un silenzio che pesa, soprattutto in un momento in cui Kiev chiede risposte rapide e concrete, e in cui gli Stati Uniti spingono per un maggiore coinvolgimento europeo nella copertura delle spese di guerra e di ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Bruxelles rinvia la decisione sui fondi congelati russi: troppi rischi per l’Europa