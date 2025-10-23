Bruxelles dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia | l’uno-due di Usa e Ue fa innervosire Mosca

Secoloditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Gli Stati membri dell’Unione europea hanno approvato il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Manteniamo alta la pressione sull’aggressore». A scriverlo sui social è stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo che la presidenza di turno danese aveva annunciato il via libera alle misure, che agiscono sul piano energetico, finanziario e commerciale. E «per la prima volta – ha sottolineato von der Leyen – colpiamo il settore del gas russo, il cuore della sua economia di guerra. Non ci fermeremo finché il popolo ucraino non avrà una pace giusta e duratura». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

bruxelles d224 il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla russia l8217uno due di usa e ue fa innervosire mosca

© Secoloditalia.it - Bruxelles dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia: l’uno-due di Usa e Ue fa innervosire Mosca

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bruxelles d224 via liberaVia libera dall'Eurocamera ai negoziati Ue sullo stop al gas russo - Via libera dell'Eurocamera ai negoziati con la Presidenza danese del Consiglio per il divieto di importazione di gas e petrolio russi, come proposto dalle commissioni per il ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bruxelles D224 Via Libera