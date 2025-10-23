Bruxelles dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia | l’uno-due di Usa e Ue fa innervosire Mosca
«Gli Stati membri dell’Unione europea hanno approvato il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Manteniamo alta la pressione sull’aggressore». A scriverlo sui social è stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo che la presidenza di turno danese aveva annunciato il via libera alle misure, che agiscono sul piano energetico, finanziario e commerciale. E «per la prima volta – ha sottolineato von der Leyen – colpiamo il settore del gas russo, il cuore della sua economia di guerra. Non ci fermeremo finché il popolo ucraino non avrà una pace giusta e duratura». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
