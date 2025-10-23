Bruno Vespa attacca Sinner | Perché dovremmo tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo

“Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna”. È questo il commento che Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

