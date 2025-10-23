Brucia l' auto della famiglia del vice presidente del Consiglio il sindaco di Ravanusa | Chiederò comitato per l' ordine e la sicurezza

Agrigentonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Distrutta dalle fiamme l'auto, una Alfa Romeo 147, di proprietà della famiglia del vice presidente del consiglio comunale di Ravanusa. L'incendio è divampato in viale Matteotti, nel centro cittadino. La vettura non era utilizzata dal giovane impegnato in politica, ma dal padre - un impiegato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

