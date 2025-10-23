Brucia la tettoia di casa di un pensionato è mistero sulle cause | avviate le indagini
A fuoco la tettoia in legno della veranda di un'abitazione di campagna. È accaduto nella tarda serata dei giorni scorsi in contrada Virgini a Campobello di Licata. Ad intervenire, scongiurando danni ben peggiori per l'abitazione che in questo periodo dell'anno è disabitata, sono stati i vigili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
