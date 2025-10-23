Bruce Springsteen il consiglio che ha cambiato il suo biopic | La verità su te stesso non è sempre bella

Scott Cooper, regista di Springsteen - Liberami dal nulla, ha raccontato ciò che gli ha consigliato la leggenda del rock prima di girare il film. In un'intervista legata al biopic su Bruce Springsteen, il regista Scott Cooper ha svelato il consiglio che gli ha dato il Boss della musica rock prima di iniziare la produzione del film. Bruce Springsteen - Liberami dal nulla racconta la storia della lavorazione dell'album del 1982, Nebraska, pubblicato due anni prima di Born in the U.S.A., il disco di maggior successo del cantante. Il consiglio di Bruce Springsteen a Scott Cooper Nel periodo dedicato alla sceneggiatura del film, Scott Cooper trascorse parecchio tempo insieme a Springsteen e il cantante gli fornì un consiglio che fu cambiò il suo approccio sul . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Springsteen, il consiglio che ha cambiato il suo biopic: “La verità su te stesso non è sempre bella"

