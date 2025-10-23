Bronzo mondiale e nuovi obiettivi | la rinascita di Leonardo Fabbri
Sprint Zone – Ospite Leonardo Fabbri Nell’appuntamento del giovedì di Sprint Zone protagonista è Leonardo Fabbri, il gigante del getto del peso azzurro che ha chiuso una stagione 2025 ricca di emozioni e contrasti. Il 28enne pesista fiorentino, primatista stagionale mondiale, ripercorre un anno particolare: tra le difficoltà negli appuntamenti internazionali, i momenti di crescita e la medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo, che ha rappresentato una vera liberazione e un punto di ripartenza. Fabbri parla con Ferdinando Savarese del lavoro mentale e tecnico dietro ogni lancio, dei sacrifici e delle nuove sfide che lo attendono nella prossima stagione, con la consapevolezza di poter competere — e vincere — con i migliori del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
