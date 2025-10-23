Bronte registrate due scosse di terremoto con magnitudo 3.3 e 2.4

Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato dagli strumenti dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv a 8 chilometri a ovest di Bronte, in provincia di Catania. Il sisma è avvenuto 51 minuti dopo la mezzanotte, a una profondità di 16 chilometri. Circa due ore prima, nella stessa area, era stata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it