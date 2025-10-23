Broni brandendo un piccone entra nel giardino della discoteca e ruba un soffiatore | arrestato 43enne

Broni (Pavia), 23 ottobre 2025 - E' stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. M.A., 43enne domiciliato a Broni, pluripregiudicato, è stato sorpreso dai militari della Compagnia di Stradella intervenuti per l'attivazione dell'allarme antintrusione alla discoteca Fondi di Recoaro in Bron i. La pattuglia era già nelle vicinanze per il normale servizio di perlustrazione, nella nottata di oggi, giovedì 23 ottobre, e all'arrivo sul posto è stato subito notato l'uomo, a poche decine di metri dalla recinzione, che tentava di fuggire a piedi per far perdere le proprie tracce, ma è stato raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

