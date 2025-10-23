Brivido Oscar tra i Diari Ralph Fiennes stregato da Pieve | Ricchezza unica tornerò

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Ha suonato il campanello del Piccolo Museo del Diario martedì,e chi gli ha aperto deve essere sobbalzato. Un po’ per la voce e tanto per il profilo, uno dei più famosi del cinema mondiale. A sfogliare tra le pagine manoscritte c’era Ralph Fiennes, tre volte candidato all’Oscar, magistale interprete di film come Schindler’s List o Il Paziente inglese. “È stata un’esperienza unica e speciale: Grazie Mille ha lasciato scritto nel libro che raccoglie i commenti del pubblico. La M maiuscola, quasi a incidere meglio il suo entusiasmo sulle pagine “Tornerò”. Una soddisfazione in coda alla scoperta di un tesoro inestimabile, quello della memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brivido Oscar tra i Diari. Ralph Fiennes stregato da Pieve: “Ricchezza unica, tornerò”

