Brigitte Bardot smentisce la notizia della sua morte l' attacco è durissimo | Imbecille sto bene

"Non so quale imbecille abbia diffuso questa falsa notizia sulla mia scomparsa stasera, ma sappi che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene": poche, ma chiare e dirette parole sono bastate a Brigitte Bardot per smentire a muso duro la fake news sulla sua scomparsa. La notizia sul. 🔗 Leggi su Today.it

