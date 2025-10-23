Brigitte Bardot smentisce la notizia della sua morte la fonte rilancia sui social | Non è lei a scrivere
Nelle ultime ore, sui social, l'influencer francese Aqababe ha diffuso la notizia della morte di Brigitte Bardot. Il post è diventato virale in poco tempo, spingendo l'attrice a intervenire personalmente per smentire sul suo profilo X. Il blogger, però, rilancia: "Non è lei a scrivere, lo scoprirete quando tra poco verrà annunciata ufficialmente la morte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
