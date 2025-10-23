Brigitte Bardot si scaglia contro l' imbecille che ha diffuso questa fake news su di me
Non ha cellulare né computer. Ma quando si tratta di far sentire la sua voce chiara e secca “contro qualche imbecille” non si tira indietro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
