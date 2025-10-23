Brigitte Bardot infuriata per la fake news sulla sua morte | Un’idiozia totale

A novantun anni, Brigitte Bardot ha ancora l’energia di un uragano e la lingua affilata di sempre. L’icona senza tempo del cinema francese è tornata a far parlare di sé, ma non per una delle sue storiche battaglie in difesa degli animali o per qualche raro scatto da Saint-Tropez: questa volta, la diva è stata costretta a smentire la notizia della sua morte. E lo ha fatto a modo suo, con una frase che trasuda carattere e ironia: “Non so chi sia l’imbecille che ha lanciato questa fake news, ma sappiate che sto bene e non ho intenzione di tirare la mia révérence”. Brigitte Bardot, viva e combattiva: “Non ho alcuna intenzione di sparire”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brigitte Bardot infuriata per la fake news sulla sua morte: “Un’idiozia totale”

