Brigitte?Bardot è morta Ma la diva 91enne sbugiarda la bufala su X | Chi è quell’imbecille?

Parigi, 23 ottobre 2025 – Ieri sera sulla piattaforma X è esplosa una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo: “L’icona del cinema francese, Brigitte Bardot, è morta ”. A lanciare la bufala un influencer, che è poi tornato sui suoi passi dopo la smentita della diretta interessata. Una storia clamorosa per circostanze, personaggio, dinamica. La “morte annunciata” di Brigitte?Bardot. Tutto ha inizio con un post (poi cancellato) dell’account dell’influencer Aniss?Zitouni, noto su X come Aqababe, che sosteneva di avere “informazioni esclusive” sulla scomparsa dell’attrice. Nel messaggio si leggeva che Bardot avrebbe avuto u na bara ordinata nel dipartimento dell’Ariège e che l’icona se ne fosse andata lasciando un segno eterno nei cuori dei francesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

