Brescia investita dall’autobus mentre attraversa sulle strisce | morta donna di 78 anni
Brescia, 23 ottobre 2025 – Incidente mortale questo pomeriggio, giovedì 23 ottobre, a Brescia. La vittima è una signora di origini straniere di 78 anni, che è stata investita intorno alle 14 da un autobus mentre attraversava via Trento all’altezza dell’incrocio con via Zadei. La donna è stata a lungo rianimata. Purtroppo è spirata poco dopo essere arrivata al pronto soccorso. A nulla sono valsi gli sforzi di soccorritori del 118, medici e infermieri per salvarla. Le sue condizioni erano troppo gravi e, così, il suo cuore ha cessato di battere. L’incidente in via Trento. La signora è stata travolta da un autobus che arrivava dalla Valtrompia e che si stava dirigendo in stazione, al terminal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
