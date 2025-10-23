breath test la dieta per prepararsi al meglio

Il breath test (o test del respiro) è uno strumento diagnostico comunemente usato per individuare l’ intolleranza al lattosio, ma utilizzato anche nel settore gastroenterologico per valutare fenomeni di fermentazione intestinale, crescita batterica anomala (SIBO) e altre intolleranze ai carboidrati (es. fruttosio ). Tuttavia, molto spesso si arriva impreparati all’esecuzione di questo test e i risultati possono essere fuorvianti a causa di un’alimentazione di preparazione non corretta. Infatti, per quanto riguarda la dieta nei giorni precedenti è necessario seguire delle indicazioni specifiche, in modo da non creare falsi positivi o falsi negativi all’interno del test del respiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

