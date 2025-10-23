Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 23 ottobre 2025

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I voti triplicati alla vicesindaca di Santa Maria a Vico Veronica Biondo, le accuse degli attivisti dell'Ex Canapificio dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui fondi Sprar, il maiale a spasso per le strade di Santa Maria Capua Vetere. Queste le breaking news del 23 ottobre. CronacaAncora. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

breaking news 10 notizieBreaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 ottobre 2025 - Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica e social. Secondo casertanews.it

Breaking News delle 14.00 | Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo - Putin, La Corte di Cassazione esclude definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcel ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Breaking News 10 Notizie