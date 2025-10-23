Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 23 ottobre 2025
I voti triplicati alla vicesindaca di Santa Maria a Vico Veronica Biondo, le accuse degli attivisti dell'Ex Canapificio dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui fondi Sprar, il maiale a spasso per le strade di Santa Maria Capua Vetere. Queste le breaking news del 23 ottobre. CronacaAncora. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BREAKING NEWS dalla Locanda! Oggi i giovani volontari del Servizio Civile Universale hanno compiuto il loro primo, grande atto eroico della giornata: sopravvivere alla Formazione Generale organizzata dal SCU Salesiani Sicilia. Sappiamo cosa - facebook.com Vai su Facebook
Breaking News - Trenitalia informa che, nei giorni 18 e 19 ottobre, a causa di lavori di manutenzione programmata, i treni da e per l’aeroporto di Fiumicino potranno subire modifiche o limitazioni di percorso, variazioni di orario e cancellazioni. Maggiori info - X Vai su X
Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 ottobre 2025 - Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica e social. Secondo casertanews.it
Breaking News delle 14.00 | Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo - Putin, La Corte di Cassazione esclude definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcel ... Si legge su msn.com