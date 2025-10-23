Branchini sicuro | Esposito è già un campione mi ha sempre impressionato Sull’Inter…
Inter News 24 Le parole di Giovanni Branchini, noto procuratore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto su TMW, Giovanni Branchini, noto operatore di mercato, ha discusso del percorso di Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter. Branchini ha analizzato le sue qualità, il suo sviluppo e le potenzialità future, sottolineando l’importanza della sua crescita all’interno del club nerazzurro. L’OPINIONE SU ESPOSITO – Ora ci aggrapperemo a lui e verrà bersagliato da commenti smodati. Mi ha sempre impressionato, l’ho visto più volte perché avevo giocatori a Spezia, è di un livello molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
