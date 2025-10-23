Brahim Diaz Thuram niente espulsione per lo spagnolo! Calvarese ammette | Ha rischiato…Piede a martello con i tacchetti sulla caviglia!

Brahim Diaz Thuram, l’ex arbitro Calvarese ha analizzato così l’episodio di Real Madrid Juve che non ha portato all’espulsione dello spagnolo. Una sconfitta di misura, una prestazione d’orgoglio, ma anche un episodio che fa discutere. Il post-partita di Real Madrid-Juventus (1-0) si arricchisce dell’analisi arbitrale dell’ex fischietto Gianpaolo Calvarese. Dagli studi di Prime Video, l’opinionista ha puntato il dito contro un intervento duro di Brahim Diaz su Thuram, che a suo dire avrebbe meritato una sanzione più severa. QUI: LA MOVIOLA DI REAL MADRID JUVE L’analisi di Calvarese: “Ha rischiato Brahim Díaz”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

