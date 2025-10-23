Brahim Diaz Thuram monta la rabbia per il mancato rosso allo spagnolo! La FOTO dell’episodio fa il giro del web dopo Real Madrid Juve Cos’è successo

Brahim Diaz Thuram, il brutto intervento dello spagnolo sul francese fa discutere: giallo da Vincic, ma le immagini sollevano dubbi. Una sconfitta amara, onorevole per certi versi, ma che lascia l’amaro in bocca anche per alcuni episodi arbitrali. Il giorno dopo Real Madrid-Juve, a tenere banco sui social network e tra i tifosi bianconeri non è solo il risultato finale (1-0 per i Blancos, gol di Bellingham), ma soprattutto un intervento durissimo commesso da Brahim Diaz ai danni di Khéphren Thuram. Un fallo sanzionato dall’arbitro sloveno Vincic solo con il cartellino giallo, ma che per molti meritava una punizione ben più severa: il rosso diretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brahim Diaz Thuram, monta la rabbia per il mancato rosso allo spagnolo! La FOTO dell’episodio fa il giro del web dopo Real Madrid Juve. Cos’è successo

Approfondisci con queste news

Real Madrid Juventus 1-0 Peccato, perché stasera tornare a casa con un pari non sarebbe stato un furto. Vero anche che Di Gregorio ha eseguito 2/3 parate di livello tra Mbappe e Brahim Diaz, ma le nostre occasioni le abbiamo avute. Semplicemente le abbi - X Vai su X

La decide Bellingham Nonostante un buon avvio, la Juve cade a Madrid: Di Gregorio salva il risultato con due miracoli su Mbappé e Brahim Diaz, ma a deciderla è Jude Bellingham #CorrieredelloSport #RealJuve - facebook.com Vai su Facebook

Brahim Diaz graziato dall’arbitro in Real Madrid-Juventus: “Entra col piede a martello, era da rosso” - Juventus, un intervento durissimo di Brahim Diaz su Khephren Thuram accende le polemiche ... Si legge su fanpage.it

Juventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Il record negativo di Tudor, bufera su Openda - Juventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Segnala sport.virgilio.it

Mbappé e Vinicius? No, Brahim. Diaz decisivo nel derby di Madrid. Milan, quanto ti farebbe comodo... - 1 nel derby di Madrid e il bello è che lo ha fatto con un gioco di prestigio – quasi una danza in area – prima di calciare. Segnala gazzetta.it