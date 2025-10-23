Brahim Diaz Thuram monta la rabbia per il mancato rosso allo spagnolo! La FOTO dell’episodio fa il giro del web dopo Real Madrid Juve Cos’è successo

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brahim Diaz Thuram, il brutto intervento dello spagnolo sul francese fa discutere: giallo da Vincic, ma le immagini sollevano dubbi. Una sconfitta amara, onorevole per certi versi, ma che lascia l’amaro in bocca anche per alcuni episodi arbitrali. Il giorno dopo  Real Madrid-Juve, a tenere banco sui social network e tra i tifosi bianconeri non è solo il risultato finale (1-0 per i Blancos, gol di Bellingham), ma soprattutto un intervento durissimo commesso da  Brahim Diaz  ai danni di  Khéphren Thuram. Un fallo sanzionato dall’arbitro sloveno  Vincic  solo con il cartellino giallo, ma che per molti meritava una punizione ben più severa: il rosso diretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

brahim diaz thuram monta la rabbia per il mancato rosso allo spagnolo la foto dell8217episodio fa il giro del web dopo real madrid juve cos8217232 successo

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz Thuram, monta la rabbia per il mancato rosso allo spagnolo! La FOTO dell’episodio fa il giro del web dopo Real Madrid Juve. Cos’è successo

Approfondisci con queste news

brahim diaz thuram montaBrahim Diaz graziato dall’arbitro in Real Madrid-Juventus: “Entra col piede a martello, era da rosso” - Juventus, un intervento durissimo di Brahim Diaz su Khephren Thuram accende le polemiche ... Si legge su fanpage.it

brahim diaz thuram montaJuventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Il record negativo di Tudor, bufera su Openda - Juventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Segnala sport.virgilio.it

Mbappé e Vinicius? No, Brahim. Diaz decisivo nel derby di Madrid. Milan, quanto ti farebbe comodo... - 1 nel derby di Madrid e il bello è che lo ha fatto con un gioco di prestigio – quasi una danza in area – prima di calciare. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Brahim Diaz Thuram Monta