Brahim Diaz graziato dall'arbitro in Real Madrid-Juventus | Entra col piede a martello era da rosso
Nel secondo tempo di Real Madrid-Juventus, un intervento durissimo di Brahim Diaz su Khephren Thuram accende le polemiche. L'arbitro Vincic decide per il giallo, ma le immagini e il parere di Calvarese parlano chiaro: "Era da espulsione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
