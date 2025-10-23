Brescia, 29 ottobre 2025 – Bilancio da parte dei carabinieri forestali del Bresciano, che in queste settimane sono impegnati in una serie di operazioni antibracconaggio. BRESCIA BOVEGNO BRACCONAGGIO NOA I numeri parziali che riguardano le settimane che arrivano fino al 15 ottobre 2025, poste in essere in provincia di Brescia dai Nuclei Carabinieri Forestali del Gruppo di Brescia rinforzati dal dispositivo dell’ Operazione Pettirosso messo in atto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dal Raggruppamento Carabinieri CITES, tramite la Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali (SOARDA) e in sinergia con le Stazioni e Compagnie Carabinieri del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Brescia, conferma la recrudescenza del fenomeno del bracconaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bracconaggio, giro di vite nel Bresciano: 67 denunciati e oltre 500 dispositivi di cattura sequestrati