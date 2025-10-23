boxe boracchini e pizzo protagonisti al torneo alberto brasca

Nuova edizione ricca di soddisfazioni quella del Torneo "Alberto Brasca", svoltosi all’Accademia Pugilistica Fiorentina, per la Pugilistica Sanseverino Scardigli Empoli. Salita sul ring con sei atleti, infatti, il team di Pontorme ha portato a casa due vittorie. Una è arrivata grazie al ‘solito’ Cristian Boracchini, che ha conquistato per la terza volta consecutiva il torneo nella categoria Elite 70 kg battendo Fabio Skuqi della Pugilistica Pratese, e ricevendo anche il premio come miglior pugile della manifestazione. Il secondo successo porta invece la firma di Augusto Marcello Pizzo, che si è imposto per la prima volta tra gli Under 19 65 kg con una prova di grande maturità e determinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

