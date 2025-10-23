Botte e minacce alla madre anziana chiesto il rito immediato per un52enne

La Procura ha richiesto il rito immediato per un 52enne del villaggio Molino accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della madre. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento dopo la denuncia della donna, dovrà ora comparire in aula il 9 gennaio per rispondere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

