Bosisio Parini | ok alla variazione di bilancio Nuovi investimenti per scuole associazioni e green
“Nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera, l’Amministrazione di Bosisio Parini ha approvato una variazione di bilancio che consentirà di destinare nuove risorse a progetti strategici per la comunità”. Lo rende noto la giunta guidata dal sindaco Paolo Gilardi spiegando che le maggiori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Grande successo domenica scorsa per 16° “Raduno dei Veicoli Storici – La Nostra Famiglia”, che ha animato il nostro centro di Bosisio Parini. L’evento è stato organizzato dal team “Wheels for Others” in collaborazione con il Bianchina Classic Club e Colorific - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Bosisio Parini: intervento dell’elisoccorso, grave un uomo https://lecconotizie.com/cronaca/oggiono-cronaca/incidente-a-bosisio-parini-intervento-dellelisoccorso-grave-un-uomo/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Bosisio: documento di rischio idraulico, ok del consiglio - Approvato dall’amministrazione comunale di Bosisio Parini, con l’astensione dei due gruppi di minoranza, il documento semplificato di rischio idraulico che rappresenta un passaggio fondamentale per ... Segnala casateonline.it
Lavori sul cavalcavia di Bosisio Parini: chiude la Statale 36. In quali orari e fino a quando - Per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione del cavalcavia di Bosisio Parini sulla Milano – Lecco, la Superstrada ... Secondo ilgiorno.it
Bosisio Parini. Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli - BOSISIO PARINI – Si è tenuta presso il Centro Studi Parini la cerimonia pubblica di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli di Bosisio Parini, alla quale hanno partecipato numerosi ... Lo riporta msn.com