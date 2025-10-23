Bosco rosso anche il IV municipio si oppone ai parchi per le donne

Anche il IV municipio ha detto di “no” al progetto “Bosco rosso”, promosso dalla Regione Lazio con l’associazione Algaxia. Con i voti della maggioranza (le opposizioni di centrodestra sono uscite dall’aula al momento del voto) hanno approvato all’unanimità una mozione presentata dalla consigliera. 🔗 Leggi su Romatoday.it