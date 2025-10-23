Bosco rosso anche il IV municipio si oppone ai parchi per le donne
Anche il IV municipio ha detto di “no” al progetto “Bosco rosso”, promosso dalla Regione Lazio con l’associazione Algaxia. Con i voti della maggioranza (le opposizioni di centrodestra sono uscite dall’aula al momento del voto) hanno approvato all’unanimità una mozione presentata dalla consigliera. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Bosco Rosso, Algaxia si smarca dalla Regione e attacca il Comune: "Stop improvviso" https://ift.tt/DPrLJwm - X Vai su X
Femminicidi, ancora polemica per il "Bosco rosso": "I soggetti coinvolti non hanno esperienza in materia" - Nel progetto del “bosco rosso” non sarebbero state coinvolte realtà con esperienza nel contrasto alle violenze di genere. Lo riporta romatoday.it
Il Comune blocca i boschi rossi della Regione: “Non si proteggono le donne chiudendole in un recinto” - E nei municipi, dal V al IX, si lavora per bloccarne la realizzazione nei territori di propria competenza. Riporta romatoday.it
Spazi verdi contro i femminicidi: al via “Bosco Rosso”, il progetto di riqualificazione urbana per aiutare le donne vittime di violenza - È possibile contribuire alla lotta ai femminicidi e prevenire atti di violenza contro le donne (anche) con la forza rigenerante del verde? Lo riporta greenme.it