Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Reduce dall’ennesima vittoria stagionale e a punteggio pieno anche in Champions League, il Bayern Monaco di Kompany è impegnato quest’oggi sul campo del Borussia Monchengladbach fanalino di coda del torneo. Continua l’annus horribilis dei Fohlen, travolti anche a Berlino contro l’Union e fermi a quota 3 in campionato senza aver ancora assaporato la gioia della vittoria. Il cambio in panchina non sembra aver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco (sabato 25 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

