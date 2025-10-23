Borussia Dortmund-Colonia sabato 25 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gialloneri di forza sui Geissboecken

Infobetting.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un derby vero e proprio ma poco ci manca, e il Borussia Dortmund di Kovac deve prestare molta attenzione ad un Colonia neopromosso che però lo segue a soli 3 punti di distacco. I gialloneri hanno di fatto passeggiato a Copenaghen contro una squadra chiaramente in fase discendente rispetto ad un mese fa, riprendendosi subito dalla sconfitta nel Klassiker. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

borussia dortmund colonia sabato 25 ottobre 2025 ore 18 30 formazioni ufficiali quote pronostici gialloneri di forza sui geissboecken

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Colonia (sabato 25 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri di forza sui Geissboecken

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

borussia dortmund colonia sabatoPronostico Borussia Dortmund-Colonia: la musica non cambia - Colonia è una partita dell'ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

borussia dortmund colonia sabatoBorussia Dortmund-Colonia: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming - Colonia, 8° turno di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365 ... Si legge su msn.com

borussia dortmund colonia sabatoBundesliga 2025-2026: Borussia Dortmund-Colonia, le probabili formazioni - 1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy Colonia (3- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Borussia Dortmund Colonia Sabato