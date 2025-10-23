Borussia Dortmund-Colonia sabato 25 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Non è un derby vero e proprio ma poco ci manca, e il Borussia Dortmund di Kovac deve prestare molta attenzione ad un Colonia neopromosso che però lo segue a soli 3 punti di distacco. I gialloneri hanno di fatto passeggiato a Copenaghen contro una squadra chiaramente in fase discendente rispetto ad un mese fa, riprendendosi subito dalla sconfitta nel Klassiker. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
I risultati della Juventus di Tudor dopo la vittoria contro l’Inter dello scorso 13 settembre 4-4 vs Borussia Dortmund 1-1 vs Hellas Verona 1-1 vs Atalanta 2-2 vs Villarreal 0-0 vs Milan 0-2 vs Como - facebook.com Vai su Facebook
#Mkhitaryan, #Raiola e le sedie che volano nella trattativa con il Dortmund Il centrocampista dell’Inter ha raccontato un curioso aneddotto riguardante la trattativa per portarlo al Borussia #Dortmund. #sportitalia #mkhitaryan #raiola - X Vai su X
Borussia Dortmund-Colonia: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming - Colonia, 8° turno di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365 ... Si legge su msn.com
Bundesliga, Borussia Dortmund a valanga sul Colonia (6-1) e primo posto momentaneo - Monologo giallonero già dal primo tempo con i gol di Guerreiro, Haller, Reus e ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Bundesliga, al Borussia Dortmund basta Malen: Colonia piegato 1-0 allo scadere - 0 contro il Colonia grazie alla rete realizzata da Malen all'88'. Scrive tuttomercatoweb.com