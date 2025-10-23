Non è un derby vero e proprio ma poco ci manca, e il Borussia Dortmund di Kovac deve prestare molta attenzione ad un Colonia neopromosso che però lo segue a soli 3 punti di distacco. I gialloneri hanno di fatto passeggiato a Copenaghen contro una squadra chiaramente in fase discendente rispetto ad un mese fa, riprendendosi subito dalla sconfitta nel Klassiker. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Colonia (sabato 25 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici