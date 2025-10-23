Al Pecci oggi e domani doppio appuntamento dedicato al danzatore e coreografo francese Boris Charmatz (foto), tra le figure più influenti della danza contemporanea. Oggi alle 19.30 la sala Eccentrica ospita un incontro con l’artista che, insieme al direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol, agli artisti di Kinkaleri e a Caterina Pagnini dell’università di Firenze, ripercorrerà le tappe fondamentali della sua esperienza e approfondirà il rapporto tra arte contemporanea e performance. Domani dalle 22 Charmatz si esibirà con la sua compagnia Terrain nella prima italiana de La Chaise, nell’ambito di Centro Pecci Night, una serata di apertura straordinaria in cui, dalle 17 alla mezzanotte, saranno visitabili tutte le mostre in corso: Vivono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boris Charmatz, una première al Pecci