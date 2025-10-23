Borghetto Lodigiano incendio in cascina | in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borghetto Lodigiano (Lodi), 23 ottobre 2025 -  Incendio in cascina, a fuoco 200 rotoballe di fieno. Da questa mattina 23 ottobre, per diverse ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e i colleghi di distaccamenti volontari di Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, sono stati allertati per un furioso incendio. Il rogo è scoppiato nel territorio di Borghetto Lodigiano e ha interessato Cascina Sarezana. Le fiamme hanno coinvolto circa 200 rotoballe, il tetto e il capannone adibito a deposito. I pompieri hanno aggredito le fiamme con molta acqua e sono intervenuti con un autopompa, una autoscala e tre autobotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

borghetto lodigiano incendio in cascina in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone

© Ilgiorno.it - Borghetto Lodigiano, incendio in cascina: in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone

Altri contenuti sullo stesso argomento

borghetto lodigiano incendio cascinaBorghetto Lodigiano, incendio in cascina: in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone - I vigili del fuoco sono intervenuti dal comando provinciale di Lodi e idee distaccamenti volontari di Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo ... Come scrive ilgiorno.it

borghetto lodigiano incendio cascinaIncendio in cascina, duecento rotoballe avvolte dalle fiamme - Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Angelo e Casalpusterlengo nella mattinata di oggi, giovedì 23 ottobre, nella corte agricola di Bo ... Riporta ilcittadino.it

Lecco, incendio in una cascina a Cremella: 14 feriti, 2 gravi - Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio che ha interessato sette unità abitative di una cascina del centro storico di Cremella, nel Lecchese. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Borghetto Lodigiano Incendio Cascina