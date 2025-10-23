Borghetto Lodigiano incendio in cascina | in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone
Borghetto Lodigiano (Lodi), 23 ottobre 2025 - Incendio in cascina, a fuoco 200 rotoballe di fieno. Da questa mattina 23 ottobre, per diverse ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e i colleghi di distaccamenti volontari di Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, sono stati allertati per un furioso incendio. Il rogo è scoppiato nel territorio di Borghetto Lodigiano e ha interessato Cascina Sarezana. Le fiamme hanno coinvolto circa 200 rotoballe, il tetto e il capannone adibito a deposito. I pompieri hanno aggredito le fiamme con molta acqua e sono intervenuti con un autopompa, una autoscala e tre autobotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ritorno alle radici, sapori autentici ? Martedì 21 ottobre – ore 20:00 saremo partner di @experientia_leradicidelgusto per una cena che celebra i mestieri di un tempo con i prodotti dei nostri produttori locali. Palazzo Rho, Borghetto Lodigiano (Museo dei L - facebook.com Vai su Facebook
Borghetto Lodigiano, incendio in cascina: in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone - I vigili del fuoco sono intervenuti dal comando provinciale di Lodi e idee distaccamenti volontari di Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo ... Come scrive ilgiorno.it
Incendio in cascina, duecento rotoballe avvolte dalle fiamme - Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Angelo e Casalpusterlengo nella mattinata di oggi, giovedì 23 ottobre, nella corte agricola di Bo ... Riporta ilcittadino.it
Lecco, incendio in una cascina a Cremella: 14 feriti, 2 gravi - Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio che ha interessato sette unità abitative di una cascina del centro storico di Cremella, nel Lecchese. Lo riporta tg24.sky.it