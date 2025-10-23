Borghetto Lodigiano incendio in cascina | in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone

Borghetto Lodigiano (Lodi), 23 ottobre 2025 - Incendio in cascina, a fuoco 200 rotoballe di fieno. Da questa mattina 23 ottobre, per diverse ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e i colleghi di distaccamenti volontari di Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, sono stati allertati per un furioso incendio. Il rogo è scoppiato nel territorio di Borghetto Lodigiano e ha interessato Cascina Sarezana. Le fiamme hanno coinvolto circa 200 rotoballe, il tetto e il capannone adibito a deposito. I pompieri hanno aggredito le fiamme con molta acqua e sono intervenuti con un autopompa, una autoscala e tre autobotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

