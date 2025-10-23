book city milano arriva a lodi trentuno i momenti in calendario

Dal 10 al 16 novembre torna per il terzo anno consecutivo Book City Milano anche a Lodi, la rassegna letteraria ad opera di Comune e Provincia di Lodi che porterà in alcuni dei luoghi vitali della cultura cittadina numerosi autori e i loro libri. Ben 31 gli appuntamenti in programma diffusi tra Chiesa di San Francesco, Aula Consiliare di Palazzo Broletto, Sala ex Chiesetta della Provincia, Biblioteca Laudense, Museo della Stampa e Banca Centropadana. Al centro degli incontri un unico filone di attualità, che verrà posto sotto la lente d’ingrandimento e sotto lo sguardo di diversi ambiti e correnti di pensiero: l’intelligenza artificiale, che guiderà incontri, dialoghi e presentazioni affrontando le grandi questioni del presente, dall’evoluzione tecnologica ai mutamenti sociali, fino al rapporto tra coscienza, conoscenza e libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

